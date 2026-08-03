Do 14 časova evidentirano više od 24.000 prijava za turističke vaučere

RTV pre 2 sata  |  Tanjug, RTV
Do 14 časova evidentirano više od 24.000 prijava za turističke vaučere

BEOGRAD - Do 14 časova evidentirane su 24.743 prijave za turističke vaučere, rečeno je Tanjugu u Pošti Srbije.

Evidentiranje je počelo jutros u 8 časova u poštama, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično, a uz prijavu je potrebno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Vlada Srbije je za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i
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