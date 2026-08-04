Madrid poručio Italiji: "Obustavite"

B92 pre 33 minuta
Madrid poručio Italiji: "Obustavite"

Zvanični Madrid pozvao je danas Italiju da obustavi selektivne granične kontrole nad putnicima koji iz Španije stižu vazdušnim i pomorskim putem.

Mera je uvedena nakon suspenzije šengenskih pravila prema Španiji zbog upada više hiljada migranata u špansku severnoafričku eksklavu Seutu prošle nedelje. Tokom današnje vanredne video-konferencije ministara unutrašnjih poslova EU, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska ponovio je stav svoje zemlje da je "taj potez besmislen jer ulazak u enklavu ne omogućava automatski pristup šengenskom prostoru", prenosi ANSA. "Tražim da se ove dodatne
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