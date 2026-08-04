Smederevo: Uhapšen jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Beta pre 1 sat

Policija u Smederevu uhapsila je muškarca (20) zbog sumnje da je podstrekavao dve osobe da bace bombe na dva ugostiteljska objekta i jednu porodičnu kuću, saopštila je danas lokalna Policijska uprava.

Kako su saopštili, sumnja se da je N.G. (20) naveo L.K. (18) i M.K. (20), koji su ranije uhapšeni, da za novac bace bombe na dva ugostiteljska objekta i porodičnu kuću.

Osumnjičeni je takođe, kako tvrde iz policije, vlasniku objekata poslao preteće poruke i video snimke bacanja eksploziva.

U stanu N.G. pronađena je i manja količina marihuane.

Njemu je određeno zadržavanje od 48 časova i biće prividen u Tužilaštvo.

(Beta, 04.08.2026)