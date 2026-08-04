Smederevo: Uhapšen jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Beta pre 1 sat

 Policija u Smederevu uhapsila je muškarca (20) zbog sumnje da je podstrekavao dve osobe da bace bombe na dva ugostiteljska objekta i jednu porodičnu kuću, saopštila je danas lokalna Policijska uprava.

Kako su saopštili, sumnja se da je N.G. (20) naveo L.K. (18) i M.K. (20), koji su ranije uhapšeni, da za novac bace bombe na dva ugostiteljska objekta i porodičnu kuću.

Osumnjičeni je takođe, kako tvrde iz policije, vlasniku objekata poslao preteće poruke i video snimke bacanja eksploziva.

U stanu N.G. pronađena je i manja količina  marihuane.

Njemu je određeno zadržavanje od 48 časova i biće prividen u Tužilaštvo.

(Beta, 04.08.2026)

Povezane vesti »

Uhapšen Leskovčanin- ženi (67) pokidao zlatni lanac s vrata

Uhapšen Leskovčanin- ženi (67) pokidao zlatni lanac s vrata

Jugmedia pre 1 sat
Uhapšen D. T. iz Leskovca zbog sumnje da je strgao lanac

Uhapšen D. T. iz Leskovca zbog sumnje da je strgao lanac

Serbian News Media pre 1 sat
Uhapšen Leskovčanin koji je ženi strgo zlatni lanac sa vrata

Uhapšen Leskovčanin koji je ženi strgo zlatni lanac sa vrata

Stav.life pre 1 sat
Smederevo: Uhapšen jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Smederevo: Uhapšen jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Serbian News Media pre 1 sat
Smederevo: Uhapšen jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Smederevo: Uhapšen jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Pravo u centar pre 1 sat
Smederevo: Uhapšen jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Smederevo: Uhapšen jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Radio sto plus pre 42 minuta
Uhapšen muškarac u Smederevu jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Uhapšen muškarac u Smederevu jer je platio dvojici da bace bombe na ugostiteljske objekte

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Smederevo

Regioni, najnovije vesti »

Lekić: Većinsko raspoloženje članstva je za samostalan izlazak na parlamentarne izbore, ali konačnu odluku još nismo doneli…

Lekić: Većinsko raspoloženje članstva je za samostalan izlazak na parlamentarne izbore, ali konačnu odluku još nismo doneli

IndeksOnline pre 17 minuta
Lekić: Odluka o samostalnom izlasku SDP-a na izbore još nije doneta

Lekić: Odluka o samostalnom izlasku SDP-a na izbore još nije doneta

IndeksOnline pre 22 minuta
Beogradski i pančevački džez festivali u „opštem interesu kulture“, Nišvil ponovo bez dinara od Ministarstva

Beogradski i pančevački džez festivali u „opštem interesu kulture“, Nišvil ponovo bez dinara od Ministarstva

Južne vesti pre 17 minuta
Privremeno isključena javna rasveta na nadvožnjaku

Privremeno isključena javna rasveta na nadvožnjaku

Ritam grada Kg pre 37 minuta
Grad Leskovac raspisao konkurs za murale i umetničke instalacije

Grad Leskovac raspisao konkurs za murale i umetničke instalacije

Stav.life pre 37 minuta