Pančevo: krivična prijava zbog posedovanja narkotika

Politika pre 4 sati
Pančevo: krivična prijava zbog posedovanja narkotika

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Pančevo, protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Policija u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u tom gradu protiv P. M. (51) jer je pretresom kuće u kojoj on boravi pronašla paket sa 841 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i vagicu za precizno merenje. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Pančevo, protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi Tanjug.
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