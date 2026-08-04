Pančevo: krivična prijava zbog posedovanja narkotika

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Pančevo, protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Policija u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u tom gradu protiv P. M. (51) jer je pretresom kuće u kojoj on boravi pronašla paket sa 841 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i vagicu za precizno merenje. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Pančevo, protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi Tanjug.