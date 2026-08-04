MUP u Pančevu: Krivična prijava protiv P. M. zbog droge

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv P. M. (1975) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Saopštenje prenosimo u celosti:

Kriminalistička policija je pretresom kuće u kojoj boravi osumnjičeni u okolini Pančeva pronašla paket sa 841 gram materije za koju se sumnja da je marihuana i vagicu za precizno merenje.