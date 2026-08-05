Ilić pred Tobol: Igračima je potrebno samopouzdanje

Sputnik pre 1 sat
Ilić pred Tobol: Igračima je potrebno samopouzdanje

Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21.00 dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a pred taj susret Saša Ilić, trener crno-belih, istakao je da je njegovim igračima potrebna podrška kako bi povratili samopouzdanje.

Nije sezona dobro počela po Partizan jer je uprkos pobedi protiv Une Štrasen na startu kvalifikacija za Ligu konferencija situacija u domaćem prvenstvu daleko drugačija. Crno-beli iz prva tri meča imaju remi, pobedu, a onda i poraz protiv IMT-a koji se dogodio baš pred susret sa Tobolom. Fudbalerima Partizana potrebno je samopouzdanje. Ukoliko Partizan savlada Tobol očekuje ga još teži posao jer je naredni protivnik Hetafe. Ipak, Ilić smatra da su crno-beli
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