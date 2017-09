U Srbiji danas pretežno sunčano, maksimalna temperatura oko 18 stepeni

U Srbiji će danas pre podne ponegde biti slaba kiša, a tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, s najvišom dnevnom temperaturom oko 18 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugozapadu će samo pre podne biti umereno do potpuno oblačno, a u Timočkoj Krajini tokom dana pretežno oblačno. Duvaće slab do umeren vetar, u košavskom području povremeno jak. Jutarnja temperatura od šest do 12