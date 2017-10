Svet očekuje veliki potres sledeće nedelje Lavrov poručio Trampu: Dobro razmisli!

Vašington -- Američki predsednik Donald Tramp planira da sledeće nedelje povuče podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom.

On smatra da on nije u nacionalnom interesu SAD i tako će to pitanje proslediti Kongresu, objavio je Vašington post. Američki list, pozivajući se na izvore bliske Beloj kući, kaže da bi ova odluka predsednika SAD bila prvi