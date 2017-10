Đurić: Je l' to isti Pacoli - pre 15 dana jedno, sada drugo

Beograd -- Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić ocenio je da sazrevaju okolnosti u kojima postaje jasno da pokrajinama nije mesto u međunarodnim organizacijama.

"To je jasno ne samo nama kojima je to bio stav, već i drugima u svetu. Zbog toga i takvo članstvo (Kosova i Metohije) u Unesko nije moguće bez obzira da li to želi Bedžet Pacoli ili neko drugi", rekao je Đurić. On je