Republikanski senator: Tramp vodi SAD u Treći svetski rat

Američki senator iz redova Republikanske partije, šef Komiteta za međunarodne poslove Bob Korker izjavio je u intervjuu za "Njujork tajms" da predsednik SAD Donald Tramp, preteći drugim državama, može da dovede državu na "put trećeg svetskog rata".

Prema mišljenju senatora, Tramp se prema svojoj funkciji u Beloj kući odnosi kao prema rijalitiju. - On me brine. On brine svakoga ko voli svoju naciju - rekao je Korker. Senator je optužio šefa Bele kuće da je