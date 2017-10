"Severna Koreja nema drugog izbora do razvoja nuklearnog programa"

Zamenik predsedavajućeg Vrhovne narodne skupštine Severne Koreje An Tong-čun izjavio je danas da politika SAD ne ostavlja Pjongjangu drugi izbor do razvoja nuklearnog programa

