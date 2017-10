Ubistvo Jelene Marjanović: Saslušana sestra pevačice, otac i brat odbili da svedoče

Pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu počelo je saslušanje svedoka u istrazi ubistva pevačice Jelene Krsmanović Marjanović.

Ubistvo Jelene Marjanović potreslo je Srbiju, a o tome se i danas piše u regionu. Jelena je ubijena u aprilu 2016. godine i do danas to ubistvo nije rasvetljeno, a do nedavno nije bilo ni osumnjičenih za ubistvo. Međutim, sve