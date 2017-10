Video: Obilne kiše pogodile regiju

U Srbiji će danas biti oblačno i kišovito, uz osetan pad temperature za 10 do 12 stepeni u odnosu na prethodne dane, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru na severozapadu, a posle podne na jugoistoku očekuje se oko 20 milimetara kiše za 12 sati. Krajem dana i tokom noći na planinama kiša će preći u sneg.

Duvaće uglavnom slab do umeren vetar, a na severu i zapadu i u planinskim predelima jak. Jutarnja temperatura biće od osam do 14 stepeni, a najviša dnevna od devet na severu do 17 stepeni na jugoistoku Srbije. I u Beogradu