Ramljak očekuje otpis potraživanja prema Agrokoru od 70 odsto

ZAGREB - Vanredni poverenik za Agrokor Ante Ramljak izjavio je da iznos ukupnih potraživanja od hrvatskog koncerna, priznatih i nepriznatih, iznosi oko 58 milijardi kuna (7,7 milijardi evra), ali nije znao da precizira koliko će od tog iznosa biti priznato.

Ramljak se osvrnuo se i na pitanje otpisa potraživanja, prensoi Poslovni dnevnik. "To je u okvirima 60 do 70 posto, u tim okvirima ćemo razgovarati s bankama", naveo je on. "Moramo shvatiti da u ovom celom procesu