Pacoli: Ne odustajemo od UnESCO-a i Interpola

Kosovski vicepremijer Bedžet Pacoli rekao je da će sveobuhvatni dogovor sa Beogradom biti postignut 2018. godine.

On je to izjavio pred Odborom za spoljne poslove kosovske skupštine i izneo tvrdnju da će to uticati i na "lakši prijem (Kosova) u Unesko i Interpol". RTK2 prenosi da je Pacoli u kazao da "Kosovo nije odustalo od članstva" u