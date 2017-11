"Neki misle da Srbija nije dovoljno pregažena i ponižena"

On je to rekao povodom stava Bakira Izetbegovića o priznavanju Kosova i Metohije i ocenio da će ta izjava imati dalekosežne političke i pravne posledice. - Taj intervju komplikuje mnogo toga u regionu - rekao je Vučić novinarima, a na relativizovanje težine Izetbegovićeve izjave uzvratio opaskom da bi on, da je rekao da treba priznati nezavisnost Republike Srpske, završio u Hagu. Vučić smatra da je Izetbegovićev intervju kompleksan i da će...