Varadi: Kosovo faktički nije Srbija

Varadi je ocenio da je dobro da se pominje i da je pitanje podele Kosova na stolu, iako smatra da je to bilo mnogo lakše postići pre 10-15 godina. Ako bi se to pitanje postavilo danas, verovatno bi to neki pokušali spojiti sa Preševom, pa sa nekom razmenom, sve u svemu, mislim da to stvarno nema realne šanse, ali je dobro sve mogućnosti držati na stolu, ocenio je Varadi. U Skupštini Srbije nema poslanika sa Kosova, zakonodavna vlast Srbije se...