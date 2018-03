Užas u Grčkoj! Sukob migranata i policije: 11 povređeno, među njima i bebe!

Zbog sukoba, koji su izbili u sredu, oko 200 žena i dece iz tog kampa je premešteno u obližnje skladište. U izbegličkom kampu Morija smešteno je više od 5.000 tražilaca azila, što je dvostruko više u odnosu na kapacitet tog objekta. Portparol policije je izjavio da je sukob izbio pošto je grupa od oko 50 ljudi zapalila kante za đubre. Rape, Violence And Drunks – The Reality Of Life In An EU Migrant Camp On Lesbos, Greece...