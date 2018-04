Istraživanje pokazalo koji jezik zvuči najprivlačnije

Vesti su razočaravajuće za Srbe, ali i za naše susede u regionu, s obzirom na to da se na listi od slovenskih jezika našao samo ruski i to na osmom mestu. Prvo mesto zauzeo je francuski, koji mnogi nazivaju jezikom ljubavi, a drugo mesto pripalo je italijanskom, dok su se na trećoj poziciji našli Španci, prenosi B92.net. Četvrta pozicija pripala je engleskom jeziku, a mnoge je iznenadilo to što se na petom mestu najseksi naglasaka našao...