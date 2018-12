Krstičić iskoristio klauzulu da ode u AEK

Nenad Krstičić (28) definitivno je posle godinu i po dana otišao iz Crvene zvezde! Pouzdani "vezista", doveden kao slobodan igrač krajem avgusta 2017, nastaviće karijeru u atinskom AEK, a crveno-beli su se od njega oprostili objavom na društvenim mrežama. View this post on Instagram FK Crvena zvezda želi sve najbolje Nenadu Krstičiću u nastavku karijere. Neno, hvala ti! #crvenazvezdafk #crvenazvezda #zvezda #czv #fkcz A post shared by FK...