Stižu ledeni dani u Srbiju

Foto: MONDO/Stefan Stojanović Na planinama se tokom jutra očekuje provejavanje slabog snega, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus tri do jedan stepen, najviša dnevna od dva do četiri stepena. Tokom noći između 1. i 2. januara doći će do novog naoblačenja sa severa. I u Beogradu će danas biti potpuno oblačno i suvo, uz slab i umeren...