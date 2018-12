Srušio se most u Moskvi: Povređeno 10 osoba (video)

Deset osoba je povređeno kada se srušio drveni most u moskovskom Gorki parku, saopštila je policija. "Za sada, povređeno je 10 osoba", rekao je izvor, prenosi Tas s. Do nesreće je došlo kada se srušio drveni most za klizanje, dok su se na njemu još nalazi ljudi. Među povređenima tri osobe su zadobile ozbiljnije povrede. Moskovska skupština objavila je na svom sajtu da je do rušenja mosta došlo zbog "tehničke greške". "Trenutno lekari vode...