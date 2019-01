Vučić: Kometarisaću kad naše službe podnesu izveštaj o ubistvu Ivanovića

On je rekao da je u Prištini "zavladala nevoza" nakon što je izjavio da su srpske službe na korak da saopšte ime ubice Ivanovića, jer znaju da ne izmišlja već samo iznosi istinu. Vučić je, povodom pisanja prištinskih medija, rekao da sada puštaju "balone" da bi se nešto zataškalo, ali da će se znati šta je to i zašto to rade. Pričaju o prijateljstvu ali idu u memorijal posvećen Jašariju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas ne...