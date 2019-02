U Vranju počela izgradnja stanova za zaposlene u bezbednosnim službama

Beta pre 1 sat

U Vranju je danas počela izgradnja 186 stanova za pripadnike službi bezbednosti čija će cena biti 400 evra po kvadratnom metru.Obeležavanju početka radova prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da se izgradnjom jeftnih stanova obezbeđuje da zaposleni u vojci, policiji i Bezbednosno-informativnoj agenciji svoju budućnost vežu za jug Srbije i Vranje i pomažu građanima da se osećaju sigurno.On je istakao da će stanovi biti na dobroj lokaciji koja je infrastrukturno opremljena i da će u drugoj fazi u Vranju biti izgrađeno još 198 stanova."U celoj Srbiji biće izgrađena 8.022 stana za službe bezbednosti", kazao je Vučić.Dodao je da očekuje da stanovi u Vranju, gde je glavni izvođač radova turska kompanija Tašjapi, budu izgrađeni kvalitetno i pre planirnog roka.Stanovi će moći da se kupe na kredit sa rokom otplate od 30 godina, tako da će rata, kako je istakao Vučić, biti manja od 100 evra.I u Nišu je danas počela izgradnja 190 stanova za pripadnike službi bezbednosti, a Vučić je najavio da će uskoro početi i izgradnja stanova u Kraljevu i Kragujevcu, a da će u svim gradovima u kojima je to planirano gradnja početi do kraja godine, što, kako je rekao, zavisi i od brzine kojom lokalne samouprave obezbeđuju građevinske i druge dozvole, kao i potrebnu infrastrukturu.Vučić je naveo da se na tender za izgradnju tih stanova ne javljaju kompanije koje očekuju veliki profit već one koje će na taj način steći referencu za druge velike poslove u Srbiji kojih će biti u budućnosti.On je rekao da će u prvoj fazi izgradnje u Vranju biti najviše jednosobnih ili jednoiposobnih stanova, dok je najmanji procenat, oko šest odsto, troiposobnih ili veće kvadrature stanova, jer ta kvadratura održava strukturu porodica pripadnika snaga bezbednosti."To na najbolji način odslikava strukturu naših porodica i nadam se da ćemo u budućnosti sve više graditi troiposobne stanove, da zamolim da imate što više dece jer je to garancija za budućnost Srbije", kazao je Vučić.On je rekao da cena jeftinih stanova neće biti ista u svim gradovima u kojima će se graditi, a da će najniža biti u Vranju."Izgradnjom jeftinih stanova gradimo budućnost Srbije koja zavisi od nas samih i našeg rada", kazao je Vučić.Istakao je da to nije prvi korak ka budućnosti."Napravili smo pre nekoliko godina korak ka budućnosti sa reformama koje smo pokrenuli, sa štednjom i dovođenjem investitora. Nedaleko odavde pokrenuli smo proizvodnju u dve skoro ugašene fabrike u Vranju. Budućnost zemlje je oslonac oko koga radimo i oko koga smo se okupili i ujedinili", rekao je Vučić.On je kazao i da Srbija više nikada neće da se vraća u prošlost u kojoj su "uništene fabrike, Srbija i Vranje bili ostavljeni bez perspektive, a interesi ne naroda već interesi pljačkaša ne samo da su uništavali zemlju već i oduzimali budućnost"."Znate kako se kaže, nije važno koliko puta te obore već koliko puta ustaneš. Srbija je krenula u budućnost koju sama gradi. Kada ovi stanovi budu gotovi, kada se pripadnici vojske, policije, BIA usele, kada obezbedimo jeftine stanove za mlade, za one koji se bave naukom, kada im omogućimo da budu svoj na svome, da rade, tada ćemo moći da kažemo da smo im obezbedili budućnost", rekao je Vučić.Obeležavanju početka izgradnje stanova u Vranju prisustvovali su i ministarka infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović i turski ambasador u Srbiji Tanžu Biglič.