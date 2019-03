Dve saobraćajne nesreće u Beogradu

U nesreći koja se oko 19.30 dogodila na Brankovom mostu, povređeni su dete i žena. "Žena je prevezena do Urgentnog centra, a trogodišnje dete do bolnice u Tiršovoj", rekli su jutros agenciji Beta u Hitnoj pomoći. U Karađorđevoj ulici, rano jutros oko 4.30, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređen muškarac, koji je prevezen do Urgentnog centra. Lekari su imali ukupno 109 intervencija, od kojih 18 na javnom...