Uraaa! Konačno ćemo se malo ogrejati

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Sutrać će u Srbiji duvati slab do umeren jvetar užnih pravaca, jutarnja temperatura će biti od tri do 10 stepeni, najviša dnevna od 22 do 26, saopštio je republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). I u Beogradu sunčano i toplo s temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine. Vetar slab do umeren juznih pravaca. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 24 stepeni. U ponedeljak toplo i...