Koli Mekrejni (45) iz Dotana, Alabama, živeo je mirnim, porodičnim životom skoro 20 godina, čuvajući u sebi mračnu tajnu. Mekrejni, koji je rodom iz Ozarka, nema policijski dosije. On do sada nije bio na meti istražitelja zbog brutalnih ubistava tinejdžerki Trejsi Hjulet i J.B. Bisli 1999. Trenutno je u zatvoru u oblasti Dejl, a optužen je zbog jednog silovanja i pet ubistava. On je uhapšen u subotu uveče nakon što su vlasti otkrile...