Skejhil, koji je i suosnivač "The Intercept" ponudio je izvinjenje na otvaranju međunarodne konferencije "Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima", jer, kako je rekao, do sada niko tu reč nije izgovorio niti je neko proglašen krivim za bombardovanje RTS-a. - Nikada od moje vlade niste čuli izvinjenje. Žao mi je što je moja vlada hladnokrvo ubila članove vaših porodica. Ja kao Amerikanac odgovoran sam za to bombardovanje - rekao je...