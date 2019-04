FAZ: Evropa sumnja u Vučićevu iskrenost kad je EU u pitanju

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je članstvo u Evropskoj uniji jedina racionalna politika koju može da ponudi narodu, i da to govori kako Vašingtonu, tako i Moskvi, ali kod stručnjaka u evropskim prestonicama koji po zadatku prate dešavanja u Srbiji raste sumnja da li se sadašnja srpska politika zaista vodi sa ciljem da zemlju približi EU, ocenjuje novinar lista Frankfurter algemajne cajtung (FAZ).

Komentarišući intervju koji je vodio sa predsednikom Srbije, novinar piše da dok Srbija u ekonomskoj politici zaista sledi reformski kurs i, ne samo zbog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom, i kao nečlanica EU postaje atraktivna za sve veći broj nemačkih preduzeća, njenu unutrašnju politiku i stanje srpske demokratije sa sve većom skepsom gledaju ne samo u Berlinu.



Na pitanje da li se slaže sa konstatacijom da bi, ukoliko bi Priština prihvatila osnivanje Zajednice srpskih opština i povukla uvedene takse, proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova morao da uključi i uzajamno državno priznanje, Vučić odgovara da je to "veoma teško pitanje" i da bi, ako odgovori potvrdno, sutra mogao da bude "uhapšen uz obrazloženje da krši Ustav Srbije", piše FAZ.



"Ne mogu da kažem koje su naše pozicije u pregovaračkom procesu. Ali mogu da kažem: Ako ukinu takse, možemo da razgovaramo. Bez uslovljavanja, o svim temana. Ali i Srbija će imati svoje crvene linije", kaže Vučić.



List piše da stav Srbije podržava i Rusija, sa čijim se predsednikom Vučić redovno sreće, a na pitanje da li ima utisak da je rešenje kosovskog konflikta u interesu Rusije, Vučić odgovara da je zvaničan stav Rusije da "podržava teritorijalni integritet Srbije" i da je to sve što može da kaže.



"Ono što Vučić ne govori niti nagoveštava, može se zamisliti: Svađa sa Kosovom je najveća prepreka na putu Srbije u EU. Sporazum bi zemlju makar teoretski doveo bliže članstvu - a malo je verovatno da je u interesu Moskve da joj najboljeg saveznika na Balkanu preotme EU", ocenjuje novinar FAZ.



FAZ piše da Vučić godinama odlučno negira da su najvažniji masovni mediji u zemlji, poput tiražnog tabloida Informer ili "bukačke" televizije Pink, pod njegovom kontrolom ili kontrolom njegovih pouzdanih saradnika.



Na pitanje nije li neobično da mediji koje on u potpunosti podržava svojim čitaocima svakodnevno svet objašnjavaju na način koji je u dijametralnoj suprotnosti sa njegovom spoljnom politikom, Vučić odgovara da on nije glavni i odgovorni urednik novina i nema nameru da to postane.



"Sudeći po onome što kaže najmoćniji čovek u Srbiji, situacija u Beograd je očigledno sledeća: Ni lični prijatelj predsednika niti vlasnik Vladi bliske televizije Pink ili šefovi drugih medija koji sa Vladom dobro sarađuju i uvek su puni hvale za šefa države, ni najmanje se ne obaziru na njegove osnovne spoljnopolitičke ciljeve. Naprotiv, svaki dan pišu i emituju protiv njih", piše FAZ.



"Zar predsednika ne ljuti kada novine njegovog starog prijatelja pišu da je uništenje katedrale Notr Dam u požaru božja kazna jer je Francuska priznala Kosovo?. 'Ako je to moja najveća greška i moj najveći problem - dobro. Onda ću sa vama razgovarati o tome', kaže Vučić vidno iznerviran zbog svog odnosa prema medijskim šefovima u zemlji, i odmah prelazi na drugu temu", piše FAZ.



Prema pisanju lista, u jednom trenutku se razgovor poveo i o ubijenom lideru kosvskih Srba Oliveru Ivanoviću.



"Na pitanje da li Srbija može da utiče na bezakonje na severu Kosova, ili možda po njegovom mišljenju tamo i nema bezakonja, Vučić je odgovorio: 'Ne mogu da kažem da na severu ili na jugu, ili bilo gde na Kosovu nema bezakonja. I ne znam kako ste došli do zaključka ko je ubio Olivera Ivanovića'. Na primedbu autora intervjua da nipošto nije rekao ili insinuirao da je Vučić umešan u ubistvo, on je šturo odgovorio: 'Nisam, i svi to znaju'".



"Jasno je ipak da su oni mediji koji u potpunosti stoje iza Vučića, u mesecima pre ubistva Ivanovića protiv njega vodili agresivnu kampanju i opisivali ga kao izdajnika. Preko te primedbe, Vučić prelazi rečima da je zapravo on taj koji je u medijima gotovo svakodnevno predstavljen kao izdajnik, na primer na televiziji N1 ili u dnevniku Danas", piše FAZ.



Novinar FAZ primećuje da su ti mediji "zaista kritički nastrojeni prema Vučiću, ali da bi se moglo reći da su oni shvatili svoj osnovni novinarski zadatak umesto što aplaudiraju državnom vrhu, i da se ne može reći da novinari tih medijskih kuća Vučića žigošu kao izdajnika niti da ga izbliza tako vređaju kao što to režimski mediji čine sa njegovim protivnicima".



"Na pitanje da li vidi bilo kakvu vezu između svakodnevnih napada njemu naklonjen medija na opozicione političare i određenih nasilnih incidenata, Vučić odgovara: 'Uopšte ne. Ako imate nekakve dokaze, obavestite nas. U stvarnosti, ja sam izložen deset puta težim napadima opozicije'".



"Ni pitanje o njegovim mogućnostima da utiče na sever Kosova, koje se u međuvremenu jasno postavlja i u Berlinu, presedniku se ne sviđa", piše FAZ.



Vučić, prema pisanju nemačkog lista, prvo postavlja pitanje "zašto svi insistiraju na severu, kao da na jugu žive samo sveci, iako je tamo kolevka mafije, tamo deluju lanci narkodilera", a zatim zaključuje da je to "zato što je sever Kosova jedina prepreka za kosovske Albance na putu ka punoj nezavisnosti".