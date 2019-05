U delovima Srbije pašće i do 120 litara kiše

Ukupno za pet dana na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima zemlje očekuje se od 80 do 120 litara kiše po metru kvadratnom, na istoku i jugoistoku od 40 do 80 litara. Danas i sutra ukupna količina padavina u većini mesta biće od 20 do 40 litara po kvadratnom metru, u zapadnoj Srbiji, Sremu i Bačkoj oko 60 litara. Autor:...