Beograd: Odložite kupanje za vikend, stižu pljuskovi

Sunčano, toplo i sparno vreme zadržaće se do vikenda. Potom slede pljuskovi, prognozira RHMZ.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa maksimalnim temperaturama od 28 do 32 stepena, saopštio je RHMZS. Vetar će biti slab promenljivog pravca, a po kotlinama se ujutru očekuje kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura će biti od 14 do 20 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano, vetar će biti slab, promenljivog pravca. Jutarnje temperature biće oko 20, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Do petka će biti pretežno sunčano, uz manji porast temperature. Za