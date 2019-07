RHZS: Promenljivo oblačno, od subote svežije

Dnevnik pre 53 minuta | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji se sutra u većem delu zemlje očekuje promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom i pljuskovima s grmljavinom.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna od 28 do 31. U Beogradu pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne oblačnosti i slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 20, najvisa dnevna oko 30 stepeni. Do petka pretežno sunčano i toplo, u sredu i četvrtak uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove s grmljavinom, a u petak sredinom dana i posle podne na severu, a tokom noći