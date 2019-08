Višesatna zadržavanja na Horgošu

RTV pre 1 sat | RTV (Sandra Iršević)

HORGOŠ - Sezona je godišnjih odmora, pa je i putnika sve više na našim graničnim prelazima između Srbije i Mađarske više.Na Graničnom prelazu Horgoš čeka i po nekoliko časova na izlazu iz Srbije,a situacija se menja iz sata u sat.

Kilometarske kolone i višečasovna čekanja su uobičajena slika za ovo doba godine na graničnim prelazima između Srbije i Mađarske. Savetujemo putnicima koriste alternativne granične prelaze između Srbije i Mađarske, poput Horgoša 2, Đale, Bačkih Vinograda, Kelebije, Bačkog Brega, kao i Bajmoka, koji od 1. do 7.avgusta radi produženo od 7 časova do ponoći.Gužve se očekuju do septembra.