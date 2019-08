Kakvo nas vreme čeka: Red sunca, pa red kiše

Večernje novosti pre 36 minuta | J. M.

Varljivo vreme, mestimično sa nepogodama očekuje se i narednih sedam dana. Za vikend oblačno, od ponedeljka do srede toplije

VARLjIVO, sparno leto nastavlja se i narednih dana. Kiša, sunce, pa opet kiša, slika je vremenskih prilika za narednih sedam dana. Za vikend promenljivo oblačno, mestimično sa obilnom kišom, grmljavinom i gradom, uz najviše dnevne temperature od 25 do 28 stepeni. Od ponedeljka do srede, po najavama meteorologa, biće više sunca i do pet stepeni toplije, dok će poslednja dva radna dana ponegde biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. - Svežije nego u petak,