U Srbiji do utorka veoma toplo vreme

Novi magazin pre 6 sati | Beta

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u Srbiji do utorka, 13. avgusta, biti veoma toplo vreme, s najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a malo prijatnije biće jedino danas na severu i zapadu zemlje.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, uz moguću ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 16 do 22 stepena, najviša dnevna od 31 na severu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano vreme, uz slab, severni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 22, najviša dnevna oko 32 stepena. Meteorološke prilike mogu da izazovu pojačane