Radio 021 pre 1 sat

Policija u Knjaževcu uhapsila je V. L. (44) zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici.

On se tereti da je svom maloletnom detetu naneo lake telesne povrede. Takođe se tereti i da je vršio psihičko i fizičko nasilje nad svojom suprugom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru. Autor: 021.rs