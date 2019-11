Sutra promenljivo vreme, do 20 stepeni

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Vreme u Srbiji sutra će biti promenljivo, pošto se ujutru očekuje pretežno oblačno vreme a od podne razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

U košavskom području se očekuju povremeni jaki udari vetra. Najniža temperatura od sedam do 12, a najviša dnevna od 12 do 20 stepeni. Vremenske prilike u Beogradu će biti iste kao i u ostatku zemlje, s temperaturom od 12 do 16 stepeni. Narednih danas se očekuje toplo vreme uz česta naoblačenja i povremenu kišu. Biometeorološka prognoza za nedenju, 10. novembar 2019: Zbog zadržavanja nestabilnog vremena biometeorološke prilike neće pogodovati osetlјivim osobama,