Sutra pretežno sunčano, do 16 stepeni

Vreme u Srbiji sutra će biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugoistoku, gde će biti umereno do potpuno oblačno sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru umereno oblačno, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije sa maglom. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata povremeno i sa udarima olujne jačine, jugoistočni. Jutarnja temperatura od četiri do 10, a najviša dnevna od devet do 16. U Beogradu pretežno sunčano i malo svežije vreme. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko devet, a najviša dnevna oko 12. U Srbiji do ponedeljka umereno oblačno i suvo vreme, samo u