Jutra hladna, tokom dana pretežno sunčano

U Novom Sadu u petak umereno do potpuno oblačno i hladnije, od sredine dana i sa sunčanim intervalima.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 8°C, maksimalna dnevna 13°C. Narednih dana sunčano i prohladno. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, početkom sledeće sedmice u slabljenju. Jutra hladna, minimalna temperatura narednih dana biće oko 5 stepeni, dok će maksimalna biti najviše 13 stepeni. U utorak oblačno i moguća je kiša. Temperatura od 6 do 12 stepeni. Autor: Weather2umbrella