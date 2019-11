Bezos za porodice bez doma dao skoro 100 miliona dolara

RTV pre 17 minuta | Tanjug

VAŠINGTON - Džef Bezos, osnivač Amazona i najbogatija osoba na svetu, objavio je da je donirao 98,5 miliona dolara za pomoć porodicima bez doma.

Ukupno 32 organizacije u 23 države primiće pojedinačne grantove za pomoć beskućnicima u iznosima od 1,25 do 5 miliona dolara, piše Forbs. Osnivač i izvršni direktor Amazona dao je novac preko svog fonda Bezos Day One, koji je pokrenuo u septembru 2018. On je najavio dve milijarde dolara za fond koji ima dva fokusa: finansiranje rada organizacija koje pomažu beskućnicima i pokretanje predškolskih ustanova inspirisanih Montešori metodom širom zemlje, prenosi