Rama: Odbijanje Kosova da učestvuje u malom Šengenu političko samoubistvo

Danas pre 23 minuta | Piše: Beta

Premijer Albanije Edi Rama rekao je danas u Tirani da Kosovo ništa ne dobija odbijanjem da učestvuje u liberalizaciji u okviru regionalne inicijative „mali šengen“, te da su takvi stavovi rezultat unutrašnje politike koju on smatra „slepom ulicom za Kosovo“.

„Zatvaranje, odbijanje i protekcionizam nikad nisu doneli ništa dobro“, dodao je on. On je, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom Severne Makedonije Zoranom Zaevim rekao da je „mali šengen“ inkluzivna inicijativa te da je svako pozvan da u njoj učestvuje. „Ova inicijativa je most između prošlosti koja nas razdvaja i budućnosti koja nas spaja“, rekao je Rama. Sastanku su prisustvovali i