Danas će biti znatno hladnije, oblačno i vetrovito, na severu mestimično sa kišom i susnežicom, u ostalim krajevima sa snegom.

U nižim predelima centralne i južne Srbije doći će do stvaranja, a na planinama do povećanja visine snežnog pokrivača. Duvaće jak i olujni severozapadni vetar uz stvaranje snežnih nanosa u planinskim predelima. U Vojvodini od sredine dana, a u centralnim i zapadnim krajevima uveče i tokom noći prestanak padavina, uz istovremeno smanjenje oblačnosti. Najniža temperatura od 0 do 4 stepeni, najviša od 3 do 8 stepeni. U narednih sedam dana biće osetno hladnije. Od