FOTO, VIDEO: Počeo karneval u Veneciji

Radio 021 pre 26 minuta | Tanjug

Čuveni karneval u Veneciji otvoren je juče na temu "igra, ljubav i ludorije", a svega nekoliko meseci posle katastrofalnih poplava koje su pogodile ovaj grad.

Ovogodišnji festival počeo je paradom na čamcima po čuvenim kanalima, dok je zvanično otvaranje bilo juče sa mnogobrojnim čamcima i plovilima koji su se kretali kroz kanale, prenosi BBC. Dok se većina učesnika odlučila za tradicionalne maske, neki su nosili i modernije kostime, poput onih iz poznatih naučno-fantastičnih filmova. Venice Carnival 2020: make the most of the biggest party of the year - https://t.co/HqGghCC568 pic.twitter.com/8pqQ7VCElU — Lonely Planet