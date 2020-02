Putnice negativne na koronavirus: Italijanski voz koji je zaustavljen na granici sa Austrijom nastavio je put!

Kurir pre 23 minuta

Voz iz Italije koji je u nedelju zaustavljen na granici sa Austrijom nastavio je put, nakon što je utvrđeno da su dve Nemice za koje se sumnjalo da imaju koronavirus, negativne na testiranju, saopštile su austrijske vlasti.

Austrijska ORF televizija prenela je da je voz iz Venecije koji je u nedelju popodne išao prema Minhenu zaustavljen na granici sa Austrijom zbog dve državljanke Nemačke koja su veoma kašljale i imale groznicu, prenosi CNN. One su pregledane i testirane u bolnici u Veroni, ali testovi su bili negativni. Međutim, to nije odmah javljeno austrijskim vlastima, zbog čega je došlo do kraćeg zadržavanja. Kurir.rs/Tanjug Foto: EPA / Johann Groder Kurir Autor: Kurir