Devet testova na koronavirus u Srbiji, svi negativni, dvoje građana u privremenom karantinu

RTV pre 3 sata | FoNet

BEOGRAD - U Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije urađeno je devet testova na korona virus i svi su bili negativni, a u karantinu je dvoje građana Srbije koji su bili na kruzeru "Dajmond princes" i oni su u dobrom opštem stanju, izjavio je danas rukovodilac Infektivne klinike Goran Stevanović.

On je za RTS rekao da to dvoje građana nije u izolaciji, već u privremenom karantinu pod pojačanim nadzorom. "Oni su pod pojačanim nadzorom jer su bili u zatvorenoj sredini, gde je cirkulacija virusa vrlo intenzivna i to se odnosi na sve respiratorno prenosive viruse – kada se nađete u sredini koja ima zatvoren sistem cirkulacije vazduha, kao što su veliki brodovi, avioni, zgrade sa centralizovanom klimatizacijom koje ne poseduju antivirusne filtere", rekao je