Erdoan tvrdi da je odbio milijardu evra od EU da zaustavi migrante

Slobodna Evropa pre 1 sat

Turski predsednik Redžep Tajip Erdoan tvrdi da je odbio dodatnu milijardu evra pomoći Evropske unije za prijem migranata, ako ih zadrži u Turskoj dok su hiljade na putu ka granici s Grčkom. "Mi razgovaramo s njima. Kažu nam: 'Poslaćemo vam milijardu evra', a mi im kažemo: 'Koga vi to pokušavate da prevarite? (...) Ne želimo više taj novac!'", rekao je Erdoan. On je to izjavio u Ankari, na konferenciji za novinare s bugarskim premijerom Bojkom Borisovom. Evropska