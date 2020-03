Vučić: Obradović bi voleo da me ubiju ali ne sme to tako da kaže

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je lider "Dveri" Boško Obradović pozvao vojsku i policiju da izvede puč i optužio lidera Dveri ga bi želeo da ga i ubiju, ali da to ne sme da kaže.

"Čovek hoće da me uhapse. Voleo bi on i da me ubiju, ali nije popularno da to kaže. Ovo je po definiciji klasičan primer poziva na puč. Jer on poziva vojsku i policiju da izvede državni udar. Prosto ne znam šta je drugo nego to", rekao je Vučić za Televiziju Pink.

Komentarišući informaciju da je Ministarstvo odbrane podnelo prijavu protiv Obradovića, Vučić je rekao da se on ne meša u rad Tužilaštva, ali da će, ako ga neko bude pitao, on reći da smatra da "nema sumnje da je reč o tome".

Vučić je rekao da su te stvari postale toliko normalne da ih niko više i ne osuđuje.

Predsednik Srbije izjavio je da će u podne raspisati parlamentarne izbore i da će Srpska napredna stranka (SNS) probati da za jedno popodne skupi više nego potreban broj potpisa i predati listu sutra Republičkoj izbornoj komisiji.

"U prvih dvadeset mesta na listi je jedanaest, dvanaest vrlo mladih i novih lica za koje ne znate ali ćete ih upoznati", rekao je Vučić za Televiziju Pink, najavljujući i da će biti velikih promena među ministrima.

On je rekao da su to velike, "tektonske" premene u stranci i parlamentu, jer će ta nova, mlada lica biti poslanici.

"Takve promene su neophodne da bi stranka opstala i da se ne pretvori u ono u šta se pretvorila Demokratska stranka, u biznis partiju"", rekao je Vučić.

On je dodao da ga svakodnevno optužuju da je izdajnik, a da niko ne može da kaže šta je to izdao.

Govoreći o povećanju broja država koje su povukle priznanje Kosova, Vučić je rekao da to veoma važna stvar ali da ne treba preterivati i reći da je Srbija time promenila tok stvari.

"Nije to za potcenjivanje, to je važna stvar. Mi pokazujemo zube, borimo se za državnost i povoljniji pristup rešavanju tog problema. Ali da smo rešili problem - nismo, i ne treba to tako narodu ni prikazivati", rekao je on.

"Ne prebrojavam krvna zrnca, ali za mene glasaju i Hrvati"

Vučić je poručio je novom hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću da nije prebrojavao krvna zrnca ko za njega glasa, ali je siguran da je glasao i veliki broj Hrvata.

"Može slobodno da me pita da li su Hrvati glasali za mene, ali ja ne brojim krvna zrnca", rekao je Vučić, komentarišući pitanje koje je nedavno postavio Milanović "da li je neko od Hrvata glasao za Vučića" i tvrdnju da "za njega kao predsednika Hrvatske glasaju i Srbi".

Vučić je rekao da je siguran da je veliki broj Hrvata glasao za listu Srpske napredne stranke na izborima jer je pobeđivala i u velikim mestima gde su Hrvati većina u Srbiji i gde su nastupale i njihove nacionalne liste.

Prema rečima Vučića, vidi se da postoji kampanja mržnje u Hrvatskoj prema njemu i Srbiji.

On je rekao da u Hrvatskoj ne žele da vide koliko je u Srbiji puno urađeno za ovdašnju hrvatsku zajednicu, za razliku od odnosa prema Srbima u Hrvatskoj.

"Ako tako odlučimo, u Srbiju neće ući niko"

Predsednik Srbije izjavio je da će Srbija nastaviti da bude solidarna sa migrantima ali da neće postati "parking za izbeglice" i da nikome neće dozvoliti da ugrožava bezbednost i sigurnost građana.

"Ukoliko bude potrebno, u Srbiju neće ući niko. Ali to ćemo sami da procenjujemo, a nećemo da se iživljavamo nad tim ljudima. Sigurno nećemo biti parking za migrante i neće biti naseljeno 400.000 migranata. Naravno da neće", rekao je Vučić.

On je istakao da će Srbija nastaviti da pokazuje solidarnost ali da neće dozvoliti nikakvo ugrožavanje bezbednosti građana, zbog čega je i odlučeno da se pošalju dodatne policijske snage u Šid, gde se nalazi veći broj migranata koji pokušavaju da pređu granicu sa Hrvatskom.

(Beta, 03.04.2020)