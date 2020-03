Vučić o političaru pedofilu: Molim Igora Jurića da izađe i kaže njegovo ime, taj će iste sekunde biti uhapšen

Večernje novosti pre 23 minuta | Novosti Online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji "Na kraju dana s Đukom", autora i voditelja Vladimira Đukanovića gde priča o aktuelnim temama

Vučić je povodom današnje izjave Igora Jurića, izjavio sledeće: - Ja ne znam da li je to istina, ako jeste, molim Igora Jurića da izađe i kaže, mi ćemo istog sekunda da uhapsimo čoveka koji je to radio. Ako je to istina, a verujem da gospodin Jurić ne bi izlazio sa tim podacima da nije provereno. Nije Jurić Boško