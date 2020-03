Isti ciljevi, samo druga sredstva: Stranke su zbog korona virusa otkazale predizborna okupljanja, ali to ne znači da je izborna kampanja stala

Blic pre 12 sati | I.R.

Izbori su raspisani 4. marta, kampanja je i zvanično počela, stranke su već isplanirale predizborne aktivnosti, a onda se desio korona virus.

Jedan, četiri, 19 i do večeras ukupno 35 slučajeva je potvrđen u Srbiji, zbog čega su preduzete preventivne mere kojih će, sviđalo im se to ili ne, morati da se pridržavaju i političke partije. Prva "žrtva" je već pala - otkazivanje predizbornih skupova, i to do daljnjeg. Ukoliko se, pak, situacija bude pogoršala, a korona virus uzeo maha, postoji mogućnost odlaganja izbora zakazanih za 26. april ali, kako je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najdalje za