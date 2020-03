(Uživo) 83 zaražene osobe u Srbiji: Još 11 pozitivnih na korona virus, Kikinda među najugroženijim gradovima

Blic pre 39 minuta | S. M. , E.G. , M.K.

Prema najnovijim informacijama Ministarstva zdravlja koji su objavljeni danas u 8 časova, u Srbiji su registrovana 83 slučaja obolelih od korona virusa.

Šta znamo do sada: 15.50 - Oštre kazne za kršenje naredbi o zabrani kretanja i izlaska Kršenje "policijskog casa", odnosno zabrane kretanja napolju između 20 sati uveče i pet sati ujutro, tretiraće se kao krivično delo "nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije", izjavio je danas Tanjug predsednik Udruženja sudija i tužilaca Nenad Stefanović. Za ovo krivično delo zaprećena je novčana kazna od 100.000 do milion dinara, ili zatvor do tri godine,